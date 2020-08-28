Песков не будет делать прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса, об этом он сообщил журналистам.
«Я переболел. Это тот же самый эффект, что и вакцина, поэтому я не буду делать», ‒ сказал Песков. Об обязательном вакцинировании сотрудников администрации президента, по его словам, «речь идти не может». «У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», ‒ подчеркнул он.
12 мая стало известно, что Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков пошел на поправку к 21 мая, а 25-го его выписали из больницы. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее о планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.