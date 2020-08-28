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Песков не будет делать прививку от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса, об этом он сообщил журналистам.

«Я переболел. Это тот же самый эффект, что и вакцина, поэтому я не буду делать», ‒ сказал Песков. Об обязательном вакцинировании сотрудников администрации президента, по его словам, «речь идти не может». «У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», ‒ подчеркнул он.

12 мая стало известно, что Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков пошел на поправку к 21 мая, а 25-го его выписали из больницы. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее о планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее по теме: Путин рассказал о появлении антител у дочери после прививки от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных