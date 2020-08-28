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Лукашенко заявил о переброске НАТО 18 истребителей США к границе Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переброске НАТО к белорусским границам американских истребителей F-16, которые ране находились под Берлином, сообщает «Белта».

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — сказал белорусский президент, отметив, что исходит из худшего варианта сценария.

Он также заявил, что военная угроза действительно существует, поэтому он обязан отреагировать. «И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты», — добавил Лукашенко. По его словам, Беларусь может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы». «Им не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил на совещании в Минске о начале «гибридной войны» против республики. 18 августа самолеты ВВС Белоруссии начали полеты вдоль границ страны в рамках подготовки личного состава, сообщало Минобороны. 17 августа было объявлено о проведении тактических учений в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных