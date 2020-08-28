Лукашенко заявил о переброске НАТО 18 истребителей США к границе Белоруссии

Он также заявил, что военная угроза действительно существует, поэтому он обязан отреагировать. «И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты», — добавил Лукашенко. По его словам, Беларусь может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы». «Им не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию», — подчеркнул Лукашенко.