Меркель призвала не связывать «Северный поток – 2» с делом Навального

Основатель ФБК Алексей Навальный 20 августа был доставлен в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее он впал в кому. Его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. ЕС потребовал от России открыто расследовать возможное отравление Навального. Требование поддержал и госдеп США.