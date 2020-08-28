Меркель призвала не связывать «Северный поток – 2» с делом Навального
Строительство трубопровода «Северный поток – 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексея Навального, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
«Наше мнение: "Северный поток – 2" должен быть завершен, – цитирует ТАСС Меркель. – Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального». По ее словам, оба аспекта нужно рассматривать отдельно друг от друга. Кроме того, Меркель подчеркнула, что Германии нужно оставаться в диалоге с Россией и не нужно менять политику из-за инцидента с Навальным.
«Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)», – приводит «РИА Новости» слова Меркель. Она отметила, что есть много международных тем, в том числе Сирия, Ливия, где Россия является важным стратегическим партнером.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». 11 августа немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства газопровода, допустила остановку строительства газопровода из-за санкций со стороны США. Однако в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта.
Основатель ФБК Алексей Навальный 20 августа был доставлен в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее он впал в кому. Его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. ЕС потребовал от России открыто расследовать возможное отравление Навального. Требование поддержал и госдеп США.