В центр Минска стягиваются силовики перед началом протестной акции

Спецтехника двигалась около 7 часов утра в сторону площади Независимости, на которой расположено здание правительства Белоруссии. Оппозиционные интернет-ресурсы призывают жителей республики собраться днем на площади и на проспекте Независимости для участия в марше мира и независимости.