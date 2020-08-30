В центр Минска стягиваются силовики перед началом протестной акции
Колонна из автобусов с сотрудниками ОМОНа, военных грузовиков и автозаков выдвинулась в центр Минска, где днем оппозиция запланировала очередную акцию протеста, передает корреспондент ТАСС.
Спецтехника двигалась около 7 часов утра в сторону площади Независимости, на которой расположено здание правительства Белоруссии. Оппозиционные интернет-ресурсы призывают жителей республики собраться днем на площади и на проспекте Независимости для участия в марше мира и независимости.
Накануне в Минске прошел женский марш солидарности, в котором приняли участие несколько тысяч человек.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.