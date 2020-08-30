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В центр Минска стягиваются силовики перед началом протестной акции

Ведомости

Колонна из автобусов с сотрудниками ОМОНа, военных грузовиков и автозаков выдвинулась в центр Минска, где днем оппозиция запланировала очередную акцию протеста, передает корреспондент ТАСС.

Спецтехника двигалась около 7 часов утра в сторону площади Независимости, на которой расположено здание правительства Белоруссии. Оппозиционные интернет-ресурсы призывают жителей республики собраться днем на площади и на проспекте Независимости для участия в марше мира и независимости.

Накануне в Минске прошел женский марш солидарности, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных