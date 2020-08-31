Полиция начала проверку в связи с избиением Егора Жукова

«30 августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району г. Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка», — указано в сообщении МВД. В полиции добавили, что в связи с обращением решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои).