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Полиция начала проверку в связи с избиением Егора Жукова

Ведомости

Московская полиция инициировала проверку в связи с избиением молодого человека в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. По данным источника «РИА Новости», речь идет о блогере Егоре Жукове.

«30 августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району г. Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка», — указано в сообщении МВД. В полиции добавили, что в связи с обращением решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои).

По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, у Жукова после избиения диагностировали травму головы. Также главред радиостанции, где работает Жуков, опубликовал его фотографию, на которой запечатлены последствия побоев на лице.

«Егора Жукова рекомендовано госпитализировать после осмотра врача скорой. Ему диагностировали травму головы и везут в 67-ую больницу на МРТ», — написал Венедиктов в своем telegram-канале накануне поздно ночью.

В начале декабря 2019 года Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно за призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале. в феврале Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных