Полиция начала проверку в связи с избиением Егора Жукова
Московская полиция инициировала проверку в связи с избиением молодого человека в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. По данным источника «РИА Новости», речь идет о блогере Егоре Жукове.
«30 августа 2020 года в ОМВД России по Можайскому району г. Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Заявитель сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. По данному факту проводится проверка», — указано в сообщении МВД. В полиции добавили, что в связи с обращением решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои).
По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, у Жукова после избиения диагностировали травму головы. Также главред радиостанции, где работает Жуков, опубликовал его фотографию, на которой запечатлены последствия побоев на лице.
«Егора Жукова рекомендовано госпитализировать после осмотра врача скорой. Ему диагностировали травму головы и везут в 67-ую больницу на МРТ», — написал Венедиктов в своем telegram-канале накануне поздно ночью.
В начале декабря 2019 года Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно за призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале. в феврале Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.