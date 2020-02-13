Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва». Таким образом, приговор вступил в силу.
Жуков был задержан летом после несогласованной акции у мэрии Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, но позже ему предъявили обвинение по другой статье — о публичных призывах к экстремизму в интернете.
В начале декабря Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно: сотрудники ФСБ нашли призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале студента.
По решению суда Жукову также в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы». Кроме того, судья рекомендовала ему не допускать административных нарушений, так как это может дать службе исполнения наказаний повод обратиться с заявлением об изменении меры пресечения.