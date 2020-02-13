Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову

Жуков был задержан летом после несогласованной акции у мэрии Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, но позже ему предъявили обвинение по другой статье — о публичных призывах к экстремизму в интернете.