Треть жителей России выступили за частичное трудоустройство школьников

При этом абсолютное большинство (92%) опрошенных выразили мнение о необходимости помогать работающим подросткам материально. 30% участников опроса убеждены, что делать это нужно, пока дети не найдут место с достойным размером оплаты труда, а 32% выступают за то, чтобы оказывать финансовую поддержку всегда. 30% граждан считают, что надо помогать с крупными покупками, например с приобретением машины или квартиры. Лишь 8% участников опроса убеждены, что выросшим детям вообще не надо помогать материально.