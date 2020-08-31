Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Треть жителей России выступили за частичное трудоустройство школьников

Ведомости

Каждый третий житель России считает, что начинать работать необходимо еще в школе, показали результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 4300 жителей из всех регионов страны. При этом 12% тех, кто придерживаются подобного мнения, выступают за старт трудовой деятельности еще в средних классах.

«По мнению 12% респондентов, подростки должны начать подрабатывать уже в средней школе, а 21% опрошенных уверены, что начинать зарабатывать нужно в старших классах школы», – приводит результаты опроса ТАСС.

Кроме того, 23% респондентов заявили, что работать надо с первых курсов вуза. Столько же участников опроса высказались за то, чтобы начинать трудовую деятельность с последних курсов университета. Людей, которые считают правильным начинать трудовую деятельность уже после завершения обучения, меньше всего – 21%.

При этом абсолютное большинство (92%) опрошенных выразили мнение о необходимости помогать работающим подросткам материально. 30% участников опроса убеждены, что делать это нужно, пока дети не найдут место с достойным размером оплаты труда, а 32% выступают за то, чтобы оказывать финансовую поддержку всегда. 30% граждан считают, что надо помогать с крупными покупками, например с приобретением машины или квартиры. Лишь 8% участников опроса убеждены, что выросшим детям вообще не надо помогать материально.

Ранее в августе Росстат оценил стоимость набора первоклассника в 2020 г. По подсчетам статистического ведомства, средняя стоимость набора для первоклассника составила 18 800 руб., а для первоклассницы – 23 200 руб.

Ранее по теме: Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных