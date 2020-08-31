Треть жителей России выступили за частичное трудоустройство школьников
Каждый третий житель России считает, что начинать работать необходимо еще в школе, показали результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 4300 жителей из всех регионов страны. При этом 12% тех, кто придерживаются подобного мнения, выступают за старт трудовой деятельности еще в средних классах.
«По мнению 12% респондентов, подростки должны начать подрабатывать уже в средней школе, а 21% опрошенных уверены, что начинать зарабатывать нужно в старших классах школы», – приводит результаты опроса ТАСС.
Кроме того, 23% респондентов заявили, что работать надо с первых курсов вуза. Столько же участников опроса высказались за то, чтобы начинать трудовую деятельность с последних курсов университета. Людей, которые считают правильным начинать трудовую деятельность уже после завершения обучения, меньше всего – 21%.
При этом абсолютное большинство (92%) опрошенных выразили мнение о необходимости помогать работающим подросткам материально. 30% участников опроса убеждены, что делать это нужно, пока дети не найдут место с достойным размером оплаты труда, а 32% выступают за то, чтобы оказывать финансовую поддержку всегда. 30% граждан считают, что надо помогать с крупными покупками, например с приобретением машины или квартиры. Лишь 8% участников опроса убеждены, что выросшим детям вообще не надо помогать материально.
Ранее в августе Росстат оценил стоимость набора первоклассника в 2020 г. По подсчетам статистического ведомства, средняя стоимость набора для первоклассника составила 18 800 руб., а для первоклассницы – 23 200 руб.