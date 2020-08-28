Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника

Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.