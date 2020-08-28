Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника
Стоимость набора первоклассницы в 2020 г. будет стоить в среднем 23 200 руб., а первоклассника – 18 800 руб., сообщает Росстат. В набор входит одежда, спортивная форма, рюкзак и канцтовары.
«Мальчика собрать в школу практически на 5000 руб. дешевле, чем девочку», – отмечает ведомство. При этом стоимость набора к июлю прошлого года для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек на 1,1%.
По подсчетам Росстата, средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 000 руб., а для девочек 18 600 руб. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в 4500 руб.
С «набором первоклассника» Росстат также посчитал среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования.
Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.