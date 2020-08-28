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Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника

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Стоимость набора первоклассницы в 2020 г. будет стоить в среднем 23 200 руб., а первоклассника – 18 800 руб., сообщает Росстат. В набор входит одежда, спортивная форма, рюкзак и канцтовары.

«Мальчика собрать в школу практически на 5000 руб. дешевле, чем девочку», – отмечает ведомство. При этом стоимость набора к июлю прошлого года для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек на 1,1%.

По подсчетам Росстата, средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 000 руб., а для девочек 18 600 руб. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в 4500 руб.

С «набором первоклассника» Росстат также посчитал среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования.

Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных