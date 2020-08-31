МГИМО и ВШЭ организуют онлайн-обучение для иностранных студентов
Иностранные студенты МГИМО и Высшей школы экономики (ВШЭ), которые не смогут приехать в Россию, начнут учебу в новом учебном году дистанционно.
«Несмотря на пандемию, несмотря на то что многие студенты первого курса не смогут приехать к началу учебного года и будут заниматься дистанционно, интерес к получению образования в России не утих ‒ наоборот, нарастает», ‒ цитирует ТАСС ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, руководство вуза сделало все необходимое, чтобы обеспечить начало учебного года для иностранных студентов в дистанционном формате. Вуз будет неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора, подчеркнул он.
Ранее в пресс-службе МГУ им. Ломоносова «Ведомостям» сообщили, что иностранные студенты с 1 сентября будут обучаться в дистанционном формате. При этом очное обучение зачисленных в МГУ иностранцев начнется только после получения разрешения на их приезд в Россию.