МГИМО и ВШЭ организуют онлайн-обучение для иностранных студентов

Ранее в пресс-службе МГУ им. Ломоносова «Ведомостям» сообщили, что иностранные студенты с 1 сентября будут обучаться в дистанционном формате. При этом очное обучение зачисленных в МГУ иностранцев начнется только после получения разрешения на их приезд в Россию.