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МГИМО и ВШЭ организуют онлайн-обучение для иностранных студентов

Ведомости

Иностранные студенты МГИМО и Высшей школы экономики (ВШЭ), которые не смогут приехать в Россию, начнут учебу в новом учебном году дистанционно.

«Несмотря на пандемию, несмотря на то что многие студенты первого курса не смогут приехать к началу учебного года и будут заниматься дистанционно, интерес к получению образования в России не утих ‒ наоборот, нарастает», ‒ цитирует ТАСС ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, руководство вуза сделало все необходимое, чтобы обеспечить начало учебного года для иностранных студентов в дистанционном формате. Вуз будет неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора, подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе МГУ им. Ломоносова «Ведомостям» сообщили, что иностранные студенты с 1 сентября будут обучаться в дистанционном формате. При этом очное обучение зачисленных в МГУ иностранцев начнется только после получения разрешения на их приезд в Россию.

Ранее по теме: Иностранные студенты МГУ начнут учебный год дистанционно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных