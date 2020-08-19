Иностранные студенты МГУ начнут учебный год дистанционно
Иностранные студенты МГУ с 1 сентября будут обучаться в дистанционном формате, сообщили «Ведомости» в пресс-службе вуза.
«Для иностранных студентов учеба в сентябре начнется в удаленном формате», – сообщили в университете.
В пресс-службе уточнили, что очное обучение зачисленных в МГУ иностранцев начнется, как только будет получено разрешение на их приезд в Россию. Для тех, кто его пока не получил, университет подготовил специальную систему поддержки.
«Это не означает, что ребята будут оторваны от того, что происходит в стенах МГУ. Каждый иностранный студент сможет найти себе друга в рамках «системы студенческий поддержки», – говорится в сообщении.
Минобрнауки 31 июля на своем сайте сообщило, что большинство российских вузов готовы начать учебный год очно с 1 сентября при соблюдении масочного режима.
Тогда же Роспотребнадзор подготовил рекомендации по началу учебного процесса в университетах. В частности, студентов и преподавателей обяжут приходить на занятия в масках и менять их не реже, чем каждые три часа. Преподавателей старше 65 лет не будут допускать к занятиям. Заочные и вечерние отделения рекомендовано перевести на дистанционное обучение.