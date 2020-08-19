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Иностранные студенты МГУ начнут учебный год дистанционно

Ведомости

Иностранные студенты МГУ с 1 сентября будут обучаться в дистанционном формате, сообщили «Ведомости» в пресс-службе вуза.

«Для иностранных студентов учеба в сентябре начнется в удаленном формате», – сообщили в университете.

В пресс-службе уточнили, что очное обучение зачисленных в МГУ иностранцев начнется, как только будет получено разрешение на их приезд в Россию. Для тех, кто его пока не получил, университет подготовил специальную систему поддержки.

«Это не означает, что ребята будут оторваны от того, что происходит в стенах МГУ. Каждый иностранный студент сможет найти себе друга в рамках «системы студенческий поддержки», – говорится в сообщении.

Минобрнауки 31 июля на своем сайте сообщило, что большинство российских вузов готовы начать учебный год очно с 1 сентября при соблюдении масочного режима.

Тогда же Роспотребнадзор подготовил рекомендации по началу учебного процесса в университетах. В частности, студентов и преподавателей обяжут приходить на занятия в масках и менять их не реже, чем каждые три часа. Преподавателей старше 65 лет не будут допускать к занятиям. Заочные и вечерние отделения рекомендовано перевести на дистанционное обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных