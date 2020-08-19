Иностранные студенты МГУ начнут учебный год дистанционно

Тогда же Роспотребнадзор подготовил рекомендации по началу учебного процесса в университетах. В частности, студентов и преподавателей обяжут приходить на занятия в масках и менять их не реже, чем каждые три часа. Преподавателей старше 65 лет не будут допускать к занятиям. Заочные и вечерние отделения рекомендовано перевести на дистанционное обучение.