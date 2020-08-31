Росприроднадзор допустил закрытие мусорного полигона «Ядрово»

В 2018 г. полигон «Ядрово» оказался в центре скандала, жители Волоколамского района в феврале начали жаловаться на неприятный запах со свалки. Они провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.