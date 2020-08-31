Росприроднадзор допустил закрытие мусорного полигона «Ядрово»
Росприроднадзор начал проверку полигона ТКО «Ядрово», расположенного в Волоколамском районе Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка должна завершится через 20 дней, после чего, возможно, будет принято решение о его закрытии.
«По итогам проверки будут выданы предписания о выявленных нарушениях», ‒ отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она не исключила, что по результатам проверки полигон может быть закрыт.
В 2018 г. полигон «Ядрово» оказался в центре скандала, жители Волоколамского района в феврале начали жаловаться на неприятный запах со свалки. Они провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.
В мае 2019 г. министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин обещал закрыть полигон в 2020 г. Проект рекультивации свалки прошел этап общественных слушаний. В конце сентября началась дегазация второго тела свалки, сообщает РБК. В июне СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК). 22 июля Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора «Ядрово», передав его Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (находится в ведении министерства ЖКХ области).