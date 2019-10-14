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Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку выделения земли для реконструкции и рекультивации мусорного полигона «Ядрово», сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания министерства имущественных отношений Подмосковья. Информацию о проведении совещания РБК подтвердил владелец компании – оператора полигона Максим Конопко.

Согласно протоколу совещания за выделение земли для рекультивации выступила администрация Волоколамского городского округа. Она должна обеспечить постановку участков на кадастровый учет. По словам советника главы Волоколамского района Артема Любимова, речь шла о небольших участках по периметру полигона, на которых планируется построить техническую дорогу и подпорную стенку со стороны реки, чтобы грунт не сползал. По итогам совещания министерству ЖКХ рекомендовано направить областным министерствам имущественных отношений и экологии, а также властям Волоколамска позицию по постановке участков на кадастровый учет. Оператору «Ядрово» с комитетом лесного хозяйства области поручено разобраться с выделением участка для гидротехнических сооружений, пишет РБК. По словам Конопко, если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность.

В 2018 г. полигон «Ядрово» оказался в центре скандала, жители Волоколамского района в феврале начали жаловаться на неприятный запах со свалки. Они провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.

В мае 2019 г. министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин обещал закрыть полигон в 2020 г. Проект рекультивации свалки прошел этап общественных слушаний. В конце сентября началась дегазация второго тела свалки, сообщает РБК. В июне СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК). 22 июля Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора «Ядрово», передав его Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (находится в ведении министерства ЖКХ области).