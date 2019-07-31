Племянник директора ФСБ стал владельцем скандально известной свалки «Ядрово»
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Собственником 75% ООО «Ядрово» – оператора мусорного полигона рядом с подмосковным Волоколамском – стало ООО «Весна». Об этом сообщили представители «Весны» и бывшего владельца этого пакета – ООО «Центр мусороперерабатывающих технологий» (ЦМПТ). Оставшиеся 25% компании по-прежнему у Волоколамского района.
Сделка была неденежной – ЦМПТ за долю в «Ядрово» получил 16% «Весны». Сама «Весна» зарегистрирована лишь в феврале и является резидентом «Сколково». Сначала компания на 100% принадлежала Сергею Суханову. Но теперь основной владелец «Весны» – Дмитрий Михайлович Бортников. По данным ЕГРЮЛа, ему принадлежит 51% компании. Это не кто иной, как племянник директора ФСБ Александра Бортникова, утверждают близкий к «Весне» человек, участник правительственных совещаний и бывший сотрудник правоохранительных органов. По словам последнего, Дмитрий Бортников занимался бизнесом в Санкт-Петербурге еще до того, как его дядю назначили в 2008 г. директором ФСБ. Запрос «Ведомостей» в ФСБ остался без ответа.
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