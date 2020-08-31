Путин рассказал о работе на стройке в Коми
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Коми Владимиром Уйбой рассказал, что работал в Коми в составе стройотряда. Уйба ответил, что знает об этом, и добавил, что в Коми сохранилось здание, которое строил Путин.
«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много, ‒ сказал Путин. ‒ Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно».
Президент добавил, что мало что меняется с тех пор, особенно в области дорожной сети, заявив о необходимости создавать перспективы развития. «Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, ‒ сокращение инвестиций в основной капитал, т. е. нам нужно создавать перспективы развития», ‒ подчеркнул он.
Среди проблем Путин также отметил замедление темпов строительства, увеличение уровня безработицы и аварийного жилья. А среди позитивных тенденций ‒ рост промышленного производства, хорошие масштабные инвестпроекты.