Путин рассказал о работе на стройке в Коми

Президент добавил, что мало что меняется с тех пор, особенно в области дорожной сети, заявив о необходимости создавать перспективы развития. «Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, ‒ сокращение инвестиций в основной капитал, т. е. нам нужно создавать перспективы развития», ‒ подчеркнул он.