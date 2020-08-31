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Путин рассказал о работе на стройке в Коми

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Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Коми Владимиром Уйбой рассказал, что работал в Коми в составе стройотряда. Уйба ответил, что знает об этом, и добавил, что в Коми сохранилось здание, которое строил Путин.

«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много, ‒ сказал Путин. ‒ Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно».

Президент добавил, что мало что меняется с тех пор, особенно в области дорожной сети, заявив о необходимости создавать перспективы развития. «Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, ‒ сокращение инвестиций в основной капитал, т. е. нам нужно создавать перспективы развития», ‒ подчеркнул он.

Среди проблем Путин также отметил замедление темпов строительства, увеличение уровня безработицы и аварийного жилья. А среди позитивных тенденций ‒ рост промышленного производства, хорошие масштабные инвестпроекты.

Ранее по теме: Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных