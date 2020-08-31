Учителям будут ежегодно выплачивать по 73,5 млрд рублей за классное руководство

Выступая с посланием к Федеральному собранию в январе, президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести специальную дополнительную выплату для учителей за классное руководство с 1 сентября 2020 г. Размер такой выплаты, по его словам, не должен быть ниже 5000 руб. Средства на поддержку преподавателей должны быть выделены из федерального бюджета. Путин напомнил, что сейчас надбавка к заработной плате за классное руководство есть не во всех регионах.