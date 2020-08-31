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Учителям будут ежегодно выплачивать по 73,5 млрд рублей за классное руководство

Ведомости

Правительство России будет ежегодно направлять на дополнительные выплаты учителям за классное руководство 73,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Ежемесячные доплаты в размере от 5000 руб. будут получать более 810 000 педагогов.

«Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе, а при ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере. В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов», ‒ сказано в сообщении ведомства.

По данным Минпросвещения, сейчас функции классного руководителя выполняют более 74% учителей в России. Ведомство уже разработало механизмы предоставления спецвыплат педагогам с учетом районных коэффициентов и надбавок.

Выступая с посланием к Федеральному собранию в январе, президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести специальную дополнительную выплату для учителей за классное руководство с 1 сентября 2020 г. Размер такой выплаты, по его словам, не должен быть ниже 5000 руб. Средства на поддержку преподавателей должны быть выделены из федерального бюджета. Путин напомнил, что сейчас надбавка к заработной плате за классное руководство есть не во всех регионах. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных