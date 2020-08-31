Учителям будут ежегодно выплачивать по 73,5 млрд рублей за классное руководство
Правительство России будет ежегодно направлять на дополнительные выплаты учителям за классное руководство 73,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Ежемесячные доплаты в размере от 5000 руб. будут получать более 810 000 педагогов.
«Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе, а при ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере. В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов», ‒ сказано в сообщении ведомства.
По данным Минпросвещения, сейчас функции классного руководителя выполняют более 74% учителей в России. Ведомство уже разработало механизмы предоставления спецвыплат педагогам с учетом районных коэффициентов и надбавок.
Выступая с посланием к Федеральному собранию в январе, президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести специальную дополнительную выплату для учителей за классное руководство с 1 сентября 2020 г. Размер такой выплаты, по его словам, не должен быть ниже 5000 руб. Средства на поддержку преподавателей должны быть выделены из федерального бюджета. Путин напомнил, что сейчас надбавка к заработной плате за классное руководство есть не во всех регионах.