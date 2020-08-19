Правительство выделило дополнительно более 200 млн рублей на выплаты учителям
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 212,8 млн руб. на ежемесячные выплаты классным руководителям по 5000 руб., сообщила пресс-служба правительства.
В правительстве пояснили, что дополнительное финансирование понадобилось из-за увеличения числа классных руководителей с 1 сентября 2020 г. Всего на выплаты учителям в 2020 г. будет выделено 24,73 млрд руб.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести выплаты классным руководителям в размере 5000 руб. в месяц. Путин отметил, что подобные выплаты, введенные на региональном уровне, должны сохраниться.