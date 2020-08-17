Минпросвещения разъяснило ситуацию с масками для учителей

«Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне», – говорится в сообщении.