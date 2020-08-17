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Минпросвещения разъяснило ситуацию с масками для учителей

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Власти регионов и муниципалитетов будут решать, обязательно ли учителям носить маски в школе, исходя из эпидемической ситуации в регионе, единого требования для всей России нет, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали перечень требований по дезинфекции классов в школах, соблюдению правил личной гигиены и составлению расписания уроков для разных классов.

Ранее по теме: Минпросвещения: регионы смогут ввести обязательное ношение масок для учителей

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в школах России начнется 1 сентября в традиционном формате. В школах пройдут торжественные линейки с соблюдением требований Роспотребнадзора. Массовые мероприятия в школах запрещены до 1 января 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных