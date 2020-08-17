Минпросвещения разъяснило ситуацию с масками для учителей
Власти регионов и муниципалитетов будут решать, обязательно ли учителям носить маски в школе, исходя из эпидемической ситуации в регионе, единого требования для всей России нет, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
«Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне», – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали перечень требований по дезинфекции классов в школах, соблюдению правил личной гигиены и составлению расписания уроков для разных классов.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в школах России начнется 1 сентября в традиционном формате. В школах пройдут торжественные линейки с соблюдением требований Роспотребнадзора. Массовые мероприятия в школах запрещены до 1 января 2021 г.