Роспотребнадзор опроверг слухи о дистанционном обучении после 20 сентября

«Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате. Дистанционный формат рекомендован только для факультативных занятий, и то при наличии технической возможности», ‒ сообщили в Роспотребнадзоре, отвечая на вопрос о возможности введения с 20 сентября карантина и перевода учащихся на дистанционный формат обучения.