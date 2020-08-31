Роспотребнадзор опроверг слухи о дистанционном обучении после 20 сентября
Планов по введению ограничений с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате, сообщил портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате. Дистанционный формат рекомендован только для факультативных занятий, и то при наличии технической возможности», ‒ сообщили в Роспотребнадзоре, отвечая на вопрос о возможности введения с 20 сентября карантина и перевода учащихся на дистанционный формат обучения.
Учащиеся не обязаны будут носить в школах маски, таких рекомендаций нет в требованиях Роспотребнадзора и Минпросвещения. Чтобы избежать скопления детей, школы организуют специальный график начала уроков. Уроки, перемены и приемы пищи у разных классов будут организованы в разное время. Уроки физкультуры рекомендуется проводить на свежем воздухе, объяснили в ведомстве.
Директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова сообщала, что единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом.