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Роспотребнадзор опроверг слухи о дистанционном обучении после 20 сентября

Ведомости

Планов по введению ограничений с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате, сообщил портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате. Дистанционный формат рекомендован только для факультативных занятий, и то при наличии технической возможности», ‒ сообщили в Роспотребнадзоре, отвечая на вопрос о возможности введения с 20 сентября карантина и перевода учащихся на дистанционный формат обучения.

Учащиеся не обязаны будут носить в школах маски, таких рекомендаций нет в требованиях Роспотребнадзора и Минпросвещения. Чтобы избежать скопления детей, школы организуют специальный график начала уроков. Уроки, перемены и приемы пищи у разных классов будут организованы в разное время. Уроки физкультуры рекомендуется проводить на свежем воздухе, объяснили в ведомстве.

Директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова сообщала, что единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных