Россияне за неделю потратили на сборы детей в школу около 300 млн рублей
За последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн руб., что на 7% больше, чем за неделю с 17 по 23 августа, и на 12% ‒ по сравнению с последней неделей августа прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.
«По статистике банка, за год расходы россиян на сборы детей к школе выросли в среднем на 12%. Равномерно увеличились затраты на приобретение детской одежды, школьной формы и канцелярских принадлежностей», ‒ говорится в сообщении. При этом за последнюю неделю августа расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18% к предыдущей неделе, а на одежду ‒ на 5%.
Ранее Росстат сообщил, что набор первоклассницы в 2020 г. будет стоить в среднем 23 200 руб., а первоклассника – 18 800 руб. В набор входит одежда, спортивная форма, рюкзак и канцтовары.