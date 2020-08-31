Россияне за неделю потратили на сборы детей в школу около 300 млн рублей

«По статистике банка, за год расходы россиян на сборы детей к школе выросли в среднем на 12%. Равномерно увеличились затраты на приобретение детской одежды, школьной формы и канцелярских принадлежностей», ‒ говорится в сообщении. При этом за последнюю неделю августа расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18% к предыдущей неделе, а на одежду ‒ на 5%.