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Россияне за неделю потратили на сборы детей в школу около 300 млн рублей

Ведомости

За последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн руб., что на 7% больше, чем за неделю с 17 по 23 августа, и на 12% ‒ по сравнению с последней неделей августа прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.

«По статистике банка, за год расходы россиян на сборы детей к школе выросли в среднем на 12%. Равномерно увеличились затраты на приобретение детской одежды, школьной формы и канцелярских принадлежностей», ‒ говорится в сообщении. При этом за последнюю неделю августа расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18% к предыдущей неделе, а на одежду ‒ на 5%.

Ранее Росстат сообщил, что набор первоклассницы в 2020 г. будет стоить в среднем 23 200 руб., а первоклассника – 18 800 руб. В набор входит одежда, спортивная форма, рюкзак и канцтовары.

Ранее по теме: Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных