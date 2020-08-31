Главы МИД Белоруссии и России проведут переговоры в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 2 сентября приедет в Москву и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского дипведомства Анатолия Глаза.
«2 сентября запланирован визит министра иностранных дел Беларуси в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым», ‒ сказал пресс-секретарь.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров по поводу ситуации в республике. В ходе одного из них лидеры стран «подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».
В Белоруссии с 9 августа проходят протесты. Митингующие требуют пересмотра итогов голосования на выборах президента. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты: действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.