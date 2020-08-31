Главы МИД Белоруссии и России проведут переговоры в Москве

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров по поводу ситуации в республике. В ходе одного из них лидеры стран «подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».