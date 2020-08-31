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Главы МИД Белоруссии и России проведут переговоры в Москве

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 2 сентября приедет в Москву и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского дипведомства Анатолия Глаза.

«2 сентября запланирован визит министра иностранных дел Беларуси в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым», ‒ сказал пресс-секретарь.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров по поводу ситуации в республике. В ходе одного из них лидеры стран «подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».

В Белоруссии с 9 августа проходят протесты. Митингующие требуют пересмотра итогов голосования на выборах президента. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты: действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.

Ранее по теме: В Кремле оценили ситуацию с протестами в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных