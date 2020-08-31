ВОЗ поддержала открытие стран после карантина
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время брифинга.
«Решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом оценки всех рисков», — сказал Гебреисус. Он признал, что карантинные меры нанесли тяжелый экономический и психологический ущерб населению стран, которые на них решились. По словам Гебреисуса, ВОЗ поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы. «Решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом оценки всех рисков», — отметил глава ВОЗ.
Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 г. и к началу весны 2020 г. охватила все страны. По данным университета Джонса Хопкинса, к 31 августа в мире зафиксировано более 25 млн подтвержденных случаев заражения коронавиурсом, более 847 000 умерли.