ВОЗ поддержала открытие стран после карантина

«Решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом оценки всех рисков», — сказал Гебреисус. Он признал, что карантинные меры нанесли тяжелый экономический и психологический ущерб населению стран, которые на них решились. По словам Гебреисуса, ВОЗ поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы. «Решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом оценки всех рисков», — отметил глава ВОЗ.