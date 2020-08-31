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ВОЗ поддержала открытие стран после карантина

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время брифинга.

«Решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом оценки всех рисков», — сказал Гебреисус. Он признал, что карантинные меры нанесли тяжелый экономический и психологический ущерб населению стран, которые на них решились. По словам Гебреисуса, ВОЗ поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы. «Решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом оценки всех рисков», — отметил глава ВОЗ.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 г. и к началу весны 2020 г. охватила все страны. По данным университета Джонса Хопкинса, к 31 августа в мире зафиксировано более 25 млн подтвержденных случаев заражения коронавиурсом, более 847 000 умерли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных