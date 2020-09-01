Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом в России
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в настоящий момент находится на низком уровне, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На 35 неделе 2020 года (24.08.2020 – 30.08.2020) на территории Российской Федерации также отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.)», – говорится в сообщении.
Текущий эпидемический сезон особенный ввиду одновременной циркуляции вирусов гриппа и коронавируса. Для иммунизации населения применяются вакцины с актуальными штаммами вирусов гриппа, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения. К 31 августа в России привито от гриппа более 248 000 человек. В этом году планируется привить не менее 60% населения, а в группах риска – 75%.
Симптомами гриппа являются жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель, боль или першение в горле, боль в мышцах и суставах. В ведомстве также напомнили, что грипп нельзя переносить на ногах, потому что это может привести к тяжелым осложнениям. При температуре от 38 градусов необходимо вызвать врача на дом, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При заболевании следует оставаться дома, соблюдать постельный режим, выполнять все рекомендации врача, вовремя принимать лекарства, а также пить как можно больше жидкости, добавили в ведомстве.