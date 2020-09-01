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Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом в России

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в настоящий момент находится на низком уровне, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 35 неделе 2020 года (24.08.2020 – 30.08.2020) на территории Российской Федерации также отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.)», – говорится в сообщении.

Текущий эпидемический сезон особенный ввиду одновременной циркуляции вирусов гриппа и коронавируса. Для иммунизации населения применяются вакцины с актуальными штаммами вирусов гриппа, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения. К 31 августа в России привито от гриппа более 248 000 человек. В этом году планируется привить не менее 60% населения, а в группах риска – 75%.

Симптомами гриппа являются жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель, боль или першение в горле, боль в мышцах и суставах. В ведомстве также напомнили, что грипп нельзя переносить на ногах, потому что это может привести к тяжелым осложнениям. При температуре от 38 градусов необходимо вызвать врача на дом, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При заболевании следует оставаться дома, соблюдать постельный режим, выполнять все рекомендации врача, вовремя принимать лекарства, а также пить как можно больше жидкости, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных