Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом в России

Симптомами гриппа являются жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель, боль или першение в горле, боль в мышцах и суставах. В ведомстве также напомнили, что грипп нельзя переносить на ногах, потому что это может привести к тяжелым осложнениям. При температуре от 38 градусов необходимо вызвать врача на дом, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При заболевании следует оставаться дома, соблюдать постельный режим, выполнять все рекомендации врача, вовремя принимать лекарства, а также пить как можно больше жидкости, добавили в ведомстве.