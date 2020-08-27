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Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

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Президент России Владимир Путин надеется, что в стране не будет повторной вспышки заболеваемости коронавирусом, как в некоторых других странах. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».

«Надеюсь, во-первых, что этого не произойдёт всё-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся», — сказал он. Комментируя ситуацию в Европе, где заболеваемость коронавирусом стала расти, российский лидер отметил, что к этому приводит «индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества».

Также Путин добавил, что в России, несмотря на достаточно большое количество заболевших, один из самых низких показателей смертности в мире. Он отметил, что в традициях россиян — «мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза», и выразил благодарность врачам и органам власти на федеральном и региональном уровнях.

По данным оперативного штаба на 27 августа, в России за сутки коронавирусом заболели 4711 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 975 576. При этом за все время от вируса скончались 16 804 человека, из которых 121 — за последние сутки. Общее число выздоровевших за сутки составило 6411 человек, за все время — свыше 792 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных