Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России

По данным оперативного штаба на 27 августа, в России за сутки коронавирусом заболели 4711 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 975 576. При этом за все время от вируса скончались 16 804 человека, из которых 121 — за последние сутки. Общее число выздоровевших за сутки составило 6411 человек, за все время — свыше 792 000.