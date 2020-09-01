Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

В период активной фазы пандемии в Швеции не стали закрывать образовательные учреждения и общепит, однако власти отменили все массовые мероприятия, ввели рекомендации по соблюдения социальной дистанции, а также рекомендовали жителям по возможности работать удаленно. При этом, как отмечает агенство, это не помогло стране избежать негативных экономических последствий, вызванных пандемией. Так, летом уровень безработицы в Швеции достиг почти 9%, в то время как падение ВВП ожидается на уровне 7%.