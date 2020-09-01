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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

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Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».

По словам Набарро, власти Швеции решили сделать ставку на сознательность населения, что жители будут соблюдать рекомендуемые меры предосторожности, и не стали вводить жесткие ограничительные меры.

Вместе с этим Швеция занимает 39-ое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные института Джона Хопкинса. В стране выявлено более 84 тыс. инфицированных, а количество смертей приблизилось к 6 тыс. В след за Швецией 40-е место по числу выявленных случаев заражения занимает Гватемала (74 тыс.).

В период активной фазы пандемии в Швеции не стали закрывать образовательные учреждения и общепит, однако власти отменили все массовые мероприятия, ввели рекомендации по соблюдения социальной дистанции, а также рекомендовали жителям по возможности работать удаленно. При этом, как отмечает агенство, это не помогло стране избежать негативных экономических последствий, вызванных пандемией. Так, летом уровень безработицы в Швеции достиг почти 9%, в то время как падение ВВП ожидается на уровне 7%.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает решения ряда стран об открытии границ после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить роста случаев заболевания.

Ранее по теме: ВОЗ поддержала открытие стран после карантина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных