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В США McDonald's обвинили в расовой дискриминации

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52 темнокожих экс-владельца франшиз сети ресторанов быстрого питания McDonald's обратились в суд с требованием взыскать с корпорации до $1 млрд за «расовую дискриминацию», сообщает Reuters. Как утверждают бывшие франчайзи компании, их рестораны специально направляли в «депрессивные, криминальные районы», что привело к провалу бизнеса.

«Систематическое расположение в не отвечающих стандартам локациях, потому что они черные», – заявил изданию адвокат истцов Джим Ферраро. Он подчеркнул, что уровень дохода McDonald's зависит только от одного – местоположения заведения.

В исковом заявлении утверждается, что белые франчайзи имеют лучшие условия, нежели темнокожие. В жалобе также говорится, что корпорация обременяла истцов 20-летним договором с магазинами, требующими высоких затрат на безопасность и страхование.

Ранее, в июне, президент и генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински заявил CNBC, что корпорация «создала больше миллионеров в чернокожем сообществе, чем, вероятно, любая другая корпорация на планете», отметив при этом, что еще есть, над чем работать, и подчеркнул важность разнообразия при ведении бизнеса. Ферраро с этими доводами не согласился, отметив, что количество темнокожих владельцев франшизы McDonald's сократилось с 377 (в 1998 г.) до 186.

В целом же в США действуют 14 400 ресторанов сети. Из них 90% – по франшизе, которыми владеют 1600 франчайзи.

Ранее по теме: McDonald's открыла первую точку фастфуда внутри «Перекрестка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных