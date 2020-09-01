В США McDonald's обвинили в расовой дискриминации
52 темнокожих экс-владельца франшиз сети ресторанов быстрого питания McDonald's обратились в суд с требованием взыскать с корпорации до $1 млрд за «расовую дискриминацию», сообщает Reuters. Как утверждают бывшие франчайзи компании, их рестораны специально направляли в «депрессивные, криминальные районы», что привело к провалу бизнеса.
«Систематическое расположение в не отвечающих стандартам локациях, потому что они черные», – заявил изданию адвокат истцов Джим Ферраро. Он подчеркнул, что уровень дохода McDonald's зависит только от одного – местоположения заведения.
В исковом заявлении утверждается, что белые франчайзи имеют лучшие условия, нежели темнокожие. В жалобе также говорится, что корпорация обременяла истцов 20-летним договором с магазинами, требующими высоких затрат на безопасность и страхование.
Ранее, в июне, президент и генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински заявил CNBC, что корпорация «создала больше миллионеров в чернокожем сообществе, чем, вероятно, любая другая корпорация на планете», отметив при этом, что еще есть, над чем работать, и подчеркнул важность разнообразия при ведении бизнеса. Ферраро с этими доводами не согласился, отметив, что количество темнокожих владельцев франшизы McDonald's сократилось с 377 (в 1998 г.) до 186.
В целом же в США действуют 14 400 ресторанов сети. Из них 90% – по франшизе, которыми владеют 1600 франчайзи.