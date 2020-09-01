В США McDonald's обвинили в расовой дискриминации

Ранее, в июне, президент и генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински заявил CNBC, что корпорация «создала больше миллионеров в чернокожем сообществе, чем, вероятно, любая другая корпорация на планете», отметив при этом, что еще есть, над чем работать, и подчеркнул важность разнообразия при ведении бизнеса. Ферраро с этими доводами не согласился, отметив, что количество темнокожих владельцев франшизы McDonald's сократилось с 377 (в 1998 г.) до 186.