Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении в «Аэрофлоте» на 250 млн рублей
Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте имущества фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств на 250 млн руб. из «Аэрофлота», сообщается на сайте СКР. Фигурнатами по делу проходят заместитель гендиректора авиакомпании Владимир Александров, бывший директор юридического департамента Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.
В сообщении отмечается, что стоимость арестованного имущества у Александрова составила порядка 10 млн руб.
28 августа следствие завершило расследование по уголовному делу по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, Александров и Давыдова «обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО «Аэрофлот» было похищено не менее 250 млн руб.».
В СКР отмечают, что фигуристы дела не признали свою вину.