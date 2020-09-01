Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении в «Аэрофлоте» на 250 млн рублей

28 августа следствие завершило расследование по уголовному делу по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, Александров и Давыдова «обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО «Аэрофлот» было похищено не менее 250 млн руб.».