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Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении в «Аэрофлоте» на 250 млн рублей

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Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте имущества фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств на 250 млн руб. из «Аэрофлота», сообщается на сайте СКР. Фигурнатами по делу проходят заместитель гендиректора авиакомпании Владимир Александров, бывший директор юридического департамента Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец. 

В сообщении отмечается, что стоимость арестованного имущества у Александрова составила порядка 10 млн руб. 

28 августа следствие завершило расследование по уголовному делу по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, Александров и Давыдова «обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО «Аэрофлот» было похищено не менее 250 млн руб.». 

В СКР отмечают, что фигуристы дела не признали свою вину. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных