Потери «Аэрофлота» от COVID оказались в разы меньше запрошенной госпомощи

Предложив акционерам, прежде всего государству, допэмиссию под 140 млрд руб., компания хочет набрать кэша с запасом, на будущее, утверждают все три собеседника «Ведомостей». Далеко не факт, что одобрят такую, но есть надежда получить одобрение на 70–80 млрд, даже на 100 млрд руб., добавляют двое из них. Покупать акции придется государству в лице Росимущества и госкомпаниям в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и банка ВТБ, рассказывали источники «Ведомостей»: Росимущество купит столько акций, чтобы сохранить свои 51,17%, остальные будут предложены инвесторам по открытой подписке, а что не раскупят инвесторы, купят РФПИ и ВТБ. С учетом неизбежного роста госучастия в капитале «Аэрофлота» и высокой цены акций большого интереса у инвесторов эта допэмиссия не вызовет, предупреждал человек, близкий к акционерам «Аэрофлота».