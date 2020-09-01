Потери «Аэрофлота» от COVID оказались в разы меньше запрошенной госпомощи

Потери «Аэрофлота» от COVID оказались в разы меньше запрошенной госпомощиНациональный перевозчик хочет на случай будущих потрясений получить от государства кэш с запасом
«Аэрофлот» 31 августа опубликовал отчетность за первое полугодие по МСФО. Именно на июнь, май и апрель пришлись самые серьезные потери российской авиации: в эти месяцы из-за связанных с эпидемией китайского коронавируса ограничений перевозки всех российских авиакомпаний сократились соответственно в 4, 11 и 12,5 раза относительно аналогичных месяцев прошлого года. В июле стали заметны признаки восстановления: было перевезено 6,7 млн человек – это всего вдвое меньше июля 2019 г.
Всем авиакомпаниям России и мира из-за ковида требовалась финансовая помощь извне: доходы перевозчиков почти обнулились, а существенная часть расходов сохранилась, прежде всего на зарплаты, на часть лизинговых платежей, на оплату топлива и услуг аэропортов для оставшихся рейсов. «Аэрофлот» покрыл кассовые разрывы кредитами коммерческих банков, увеличив долг перед банками на конец июня на 48,5 млрд руб. до 64,4 млрд руб., или в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Но из полученных в банках 48,5 млрд руб. «Аэрофлот» на покрытие кассовых разрывов в первом полугодии направил примерно 22 млрд руб., а 26,4 млрд руб. просто положил на свои счета в банках, следует из его отчетности. «Аэрофлоту» было бы сложно или даже невозможно отдать кредиты, взятые на погашение кассовых разрывов, за счет операционной деятельности: рынок восстанавливается очень медленно, а перевозки и до коронакризиса были низкомаржинальными.
Вернуть кредиты «Аэрофлот» планирует за счет средств от продажи собственных акций. Премьер-министр Михаил Мишустин дал в июле распоряжение Росимуществу провести допэмиссию «Аэрофлота» с условием, что государство должно сохранить пакет национального перевозчика не меньше нынешних 51,17%. Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал акционерам выпустить и продать 1,7 млрд акций – такой пакет на тот момент стоил 139 млрд руб., сегодня по котировкам на Московской бирже он стоит 137 млрд руб. При этом капитализация всего «Аэрофлота» сейчас составляет 89 млрд руб.
Собрание акционеров «Аэрофлота» рассмотрит предложение совета директоров 11 сентября.
Второе полугодие тоже будет убыточным, так как высокий летний сезон, по сути, потерян, международные перевозки так и не открылись, говорят сотрудник «Аэрофлота» и человек, близкий к руководству компании. Кассовый разрыв в 2020 г. может достичь примерно 50 млрд руб., сказал один из источников «Ведомостей». Потери все-таки не будут столь велики, второе полугодие не будет таким плохим, как апрель – май, когда все вообще остановилось, считает второй собеседник.
Ситуация с перевозками развивается хуже, чем мы прогнозировали, говорит еще один сотрудник «Аэрофлота»: ранее мы рассчитывали на полноценное открытие международных перевозок в августе, затем надеялись на сентябрь, но теперь не ожидаем этого ранее октября. Международные перевозки из России запрещены с 27 марта, в августе были разрешены полеты только в Турцию, Лондон и Танзанию, а также раз в неделю в Женеву.
Предложив акционерам, прежде всего государству, допэмиссию под 140 млрд руб., компания хочет набрать кэша с запасом, на будущее, утверждают все три собеседника «Ведомостей». Далеко не факт, что одобрят такую, но есть надежда получить одобрение на 70–80 млрд, даже на 100 млрд руб., добавляют двое из них. Покупать акции придется государству в лице Росимущества и госкомпаниям в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и банка ВТБ, рассказывали источники «Ведомостей»: Росимущество купит столько акций, чтобы сохранить свои 51,17%, остальные будут предложены инвесторам по открытой подписке, а что не раскупят инвесторы, купят РФПИ и ВТБ. С учетом неизбежного роста госучастия в капитале «Аэрофлота» и высокой цены акций большого интереса у инвесторов эта допэмиссия не вызовет, предупреждал человек, близкий к акционерам «Аэрофлота».
«Технически возможна допэмиссия до 1,7 млрд акций, но это не означает, что мы разместим все эти акции. Мы все еще думаем над объемом и примем решение позднее», – заявил на телеконференции заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин (цитата по «Интерфаксу»).
Для сравнения: на помощь всем авиакомпаниям правительство выделило 23,4 млрд руб. Но при действующих правилах распределения вся отрасль сможет получить максимум 15 млрд руб. из этой суммы. При этом 7,9 млрд руб. уже получил сам «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании.
Пресс-служба правительства на запрос «Ведомостей» не ответила.