Суд вынес приговор за размещение фото нациста на сайте «Бессмертного полка»
Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова, обвиняемого в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка», к 200 часам обязательных работ, сообщает «РИА Новости».
«Судья Олег Ахматов постановил, что обвиняемый распространял сведения о днях воинской славы, выражающие явное неуважение к обществу», — передает агентство, отмечая, что у Симанова конфискуют технику, с помощью которой он совершил преступление.
По данным следствия, 19-летний Симанов умышленно со своего компьютера отправил на сайт «Бессмертного полка» фотографию генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины.
Ранее Следственный комитет назвал имена четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников – участников ВОВ на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в дистанционном режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Портреты и истории героев Великой Отечественной войны были размещены в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», а также на сайте «Бессмертного полка» и на медиаэкранах в крупных российских городах. К онлайн-шествию присоединилось около 3 млн человек