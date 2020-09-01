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Суд вынес приговор за размещение фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Ведомости

Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова, обвиняемого в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка», к 200 часам обязательных работ, сообщает «РИА Новости».

«Судья Олег Ахматов постановил, что обвиняемый распространял сведения о днях воинской славы, выражающие явное неуважение к обществу», — передает агентство, отмечая, что у Симанова конфискуют технику, с помощью которой он совершил преступление.

По данным следствия, 19-летний Симанов умышленно со своего компьютера отправил на сайт «Бессмертного полка» фотографию генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины.

Ранее Следственный комитет назвал имена четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников – участников ВОВ на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в дистанционном режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Портреты и истории героев Великой Отечественной войны были размещены в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», а также на сайте «Бессмертного полка» и на медиаэкранах в крупных российских городах. К онлайн-шествию присоединилось около 3 млн человек

Ранее по теме: Названы подозреваемые в размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных