Суд вынес приговор за размещение фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Ранее Следственный комитет назвал имена четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников – участников ВОВ на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.