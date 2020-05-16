Названы подозреваемые в размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России назвал имена четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска.
В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 3 года лишения свободы. В домах подозреваемых прошли обыски, изъята компьютерная техника. Были ли они задержаны, не сообщается.
Следователи полагают, что все четверо подозреваемых состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях. Один их них – Круглов – ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление экстремистского характера и за кражу, отметил СКР.
В этом году 9 мая акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса. Ее участники заранее загружали фотографии своих родственников – участников ВОВ на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». Фото в течение дня транслировались на разных медиаэкранах.
Причиной уголовного дела о реабилитации нацизма стало то, что вместе с фотографиями ветеранов на сайт «Бессмертного полка» были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.