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Названы подозреваемые в размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Ведомости

Следственный комитет России назвал имена четырех россиян, подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска.

В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 3 года лишения свободы. В домах подозреваемых прошли обыски, изъята компьютерная техника. Были ли они задержаны, не сообщается.

Следователи полагают, что все четверо подозреваемых состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях. Один их них – Круглов – ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление экстремистского характера и за кражу, отметил СКР.

Ранее по теме: СКР возбудил дело после размещения фото Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

В этом году 9 мая акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса. Ее участники заранее загружали фотографии своих родственников – участников ВОВ на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». Фото в течение дня транслировались на разных медиаэкранах.

Причиной уголовного дела о реабилитации нацизма стало то, что вместе с фотографиями ветеранов на сайт «Бессмертного полка» были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных