СКР возбудил дело после размещения фото Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

В этом году 9 мая в честь 75-летия Победы акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса. Президент Владимир Путин обещал после снятия ограничений провести соответствующее шествие. Для участия в онлайн-акции россияне могли заранее загрузить фотографии своих родственников – участников ВОВ на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». Фото в течение дня транслировались более чем на 200 медиаэкранах в Москве, онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в соцсетях.