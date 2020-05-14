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СКР возбудил дело после размещения фото Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту размещения на сайтах «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции в память об участниках Великой Отечественной войны (ВОВ), говорится на сайте ведомства.

Следствие считает, что подобные действия оправдывают преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).

По данным следствия, не позднее 10 мая неустановленные лица разместили в открытом доступе в интернете фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Под фотографией было указано, что на снимке изображен якобы полковник Алексеев В. М. Во втором случае не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на снимке запечатлен якобы участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.

В этом году 9 мая в честь 75-летия Победы акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса. Президент Владимир Путин обещал после снятия ограничений провести соответствующее шествие. Для участия в онлайн-акции россияне могли заранее загрузить фотографии своих родственников – участников ВОВ на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». Фото в течение дня транслировались более чем на 200 медиаэкранах в Москве, онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в соцсетях.

Ранее по теме: В России акция «Бессмертный полк» прошла в дистанционном режиме

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных