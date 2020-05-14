СКР возбудил дело после размещения фото Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту размещения на сайтах «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции в память об участниках Великой Отечественной войны (ВОВ), говорится на сайте ведомства.
Следствие считает, что подобные действия оправдывают преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).
По данным следствия, не позднее 10 мая неустановленные лица разместили в открытом доступе в интернете фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Под фотографией было указано, что на снимке изображен якобы полковник Алексеев В. М. Во втором случае не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на снимке запечатлен якобы участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.
В этом году 9 мая в честь 75-летия Победы акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса. Президент Владимир Путин обещал после снятия ограничений провести соответствующее шествие. Для участия в онлайн-акции россияне могли заранее загрузить фотографии своих родственников – участников ВОВ на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». Фото в течение дня транслировались более чем на 200 медиаэкранах в Москве, онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в соцсетях.