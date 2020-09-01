Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мэр Биробиджана заразился коронавирусом

Ведомости

Мэр Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, Александр Головатый ушел на двухнедельный карантин вместе со своей семьей после положительного теста на коронавирус. Об этом он сам сообщил в Instagram.

По его словам, результат теста на COVID-19 он получил 1 сентября и «он оказался положительным». «Все рекомендации врачей строго выполняю. Болезнь протекает в легкой форме», ‒ сказал мэр, добавив, что лиц, которые контактировали с ним в последние дни, врачи уже определили.

Мэр города обратил к биробиджанцам с призывом признать реальность коронавируса и опасность коронавирусной инфекции. «Каждый из нас находится под ударом!» ‒ отметил он, рекомендовав беречь себя и своих близких и соблюдать меры безопасности.

Накануне с коронавирусом госпитализировали мэра Краснодара Евгения Первышова. В конце августа о повторном заражении коронавирусом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, которого уже госпитализировали с этим диагнозом в мае. 

Ранее по теме: Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных