Мэр Биробиджана заразился коронавирусом

По его словам, результат теста на COVID-19 он получил 1 сентября и «он оказался положительным». «Все рекомендации врачей строго выполняю. Болезнь протекает в легкой форме», ‒ сказал мэр, добавив, что лиц, которые контактировали с ним в последние дни, врачи уже определили.