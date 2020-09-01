Мэр Биробиджана заразился коронавирусом
Мэр Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, Александр Головатый ушел на двухнедельный карантин вместе со своей семьей после положительного теста на коронавирус. Об этом он сам сообщил в Instagram.
По его словам, результат теста на COVID-19 он получил 1 сентября и «он оказался положительным». «Все рекомендации врачей строго выполняю. Болезнь протекает в легкой форме», ‒ сказал мэр, добавив, что лиц, которые контактировали с ним в последние дни, врачи уже определили.
Мэр города обратил к биробиджанцам с призывом признать реальность коронавируса и опасность коронавирусной инфекции. «Каждый из нас находится под ударом!» ‒ отметил он, рекомендовав беречь себя и своих близких и соблюдать меры безопасности.
Накануне с коронавирусом госпитализировали мэра Краснодара Евгения Первышова. В конце августа о повторном заражении коронавирусом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, которого уже госпитализировали с этим диагнозом в мае.
11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.