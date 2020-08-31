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Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

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Мэра Краснодара Евгения Первышова госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией», ‒ написал Первышов. Он добавил, что соблюдал масочный режим, социальную дистанцию и пользовался антисептиками, «тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил».

В конце августа о повторном заражении коронавирусом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, которого уже госпитализировали с этим диагнозом в мае. В Минздраве объясняли возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных