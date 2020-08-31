Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

В конце августа о повторном заражении коронавирусом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, которого уже госпитализировали с этим диагнозом в мае. В Минздраве объясняли возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление.