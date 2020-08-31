Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом
Мэра Краснодара Евгения Первышова госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией», ‒ написал Первышов. Он добавил, что соблюдал масочный режим, социальную дистанцию и пользовался антисептиками, «тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил».
11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.