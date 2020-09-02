ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах

В ходе спецоперации сотрудники службы изъяли 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, автоматы «АКС-74У», «АК-103», пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», несколько видов винтовок и карабинов, а также 16 гранат, более 5 000 патронов различного калибра и свыше 100 основных частей оружия.