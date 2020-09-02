ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах
ФСБ пресекла преступную деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах России, сообщается на сайте ведомства.
«Федеральной службой безопасности РФ пресечена преступная деятельность 20 жителей республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей», — говорится в сообщении. Указанные лица занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта.
«Пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения», — отметили в ФСБ.
В ходе спецоперации сотрудники службы изъяли 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, автоматы «АКС-74У», «АК-103», пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», несколько видов винтовок и карабинов, а также 16 гранат, более 5 000 патронов различного калибра и свыше 100 основных частей оружия.