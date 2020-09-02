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ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах

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ФСБ пресекла преступную деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах России, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена преступная деятельность 20 жителей республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей», — говорится в сообщении. Указанные лица занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта.

«Пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения», — отметили в ФСБ.

В ходе спецоперации сотрудники службы изъяли 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, автоматы «АКС-74У», «АК-103», пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», несколько видов винтовок и карабинов, а также 16 гранат, более 5 000 патронов различного калибра и свыше 100 основных частей оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных