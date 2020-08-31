Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ

Уголовное дело возбуждено в отношении шести россиян по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Наказание за это составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб. Во время обысков у задержанных нашли средства коммуникации и платежные инструменты, подтверждающие их противоправную деятельность.