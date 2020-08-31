Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом (СК) задержала членов законспирированной ячейки, которые собирали и передавали деньги на нужды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в пяти регионах страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки,... осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"», – цитирует сообщение ФСБ ТАСС. В задержании также были задействованы МВД России, Росфинмониторинг и Росгвардия. По данным ФСБ, ячейка действовала в пяти российских регионах – Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и ХМАО.
Уголовное дело возбуждено в отношении шести россиян по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Наказание за это составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб. Во время обысков у задержанных нашли средства коммуникации и платежные инструменты, подтверждающие их противоправную деятельность.
29 июля ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, занимавшейся финансированием террористов и планированием нападений. Сообщалось, что задержаны минимум четыре участника группы, которые являлись уроженцами Средней Азии. Операция была проведена в Санкт-Петербурге.