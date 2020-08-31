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Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом (СК) задержала членов законспирированной ячейки, которые собирали и передавали деньги на нужды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в пяти регионах страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки,... осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"», – цитирует сообщение ФСБ ТАСС. В задержании также были задействованы МВД России, Росфинмониторинг и Росгвардия. По данным ФСБ, ячейка действовала в пяти российских регионах – Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и ХМАО.

Уголовное дело возбуждено в отношении шести россиян по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Наказание за это составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб. Во время обысков у задержанных нашли средства коммуникации и платежные инструменты, подтверждающие их противоправную деятельность.

29 июля ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, занимавшейся финансированием террористов и планированием нападений. Сообщалось, что задержаны минимум четыре участника группы, которые являлись уроженцами Средней Азии. Операция была проведена в Санкт-Петербурге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных