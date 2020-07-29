ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки
ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которая занималась финансированием террористов и планированием нападений, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, задержанные планировали убивать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а после этого выехать на территорию Ближневосточного региона.
Операция проводилась в Санкт-Петербурге совместно с МВД в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Были задержаны как минимум четыре участника ячейки, которые являются уроженцами одной из республик Средней Азии. У них изъяты средства связи, банковские карты. Сейчас задержанные проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян, отметили в ведомстве.