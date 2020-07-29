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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки

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ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которая занималась финансированием террористов и планированием нападений, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ. 

По данным ведомства, задержанные планировали убивать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а после этого выехать на территорию Ближневосточного региона. 

Операция проводилась в Санкт-Петербурге совместно с МВД в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Были задержаны как минимум четыре участника ячейки, которые являются уроженцами одной из республик Средней Азии.  У них изъяты средства связи, банковские карты. Сейчас задержанные проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян, отметили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных