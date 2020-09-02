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Минкультуры России передаст меч тамплиера на хранение в один из музеев

Ведомости

Меч тамплиера, конфискованный судебными приставами в Северной Осетии – Алании, Министерство культуры России передаст в один из государственных музеев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Конфискованный ритуальный масонский меч ордена тамплиеров принят на временное хранение в Минкультуры России. В дальнейшем департамент музеев и внешних связей ведомства организует передачу артефакта 1923 г. в один из государственных музеев на постоянное хранение и экспонирование», – сообщили в пресс-службе.

Меч был конфискован при попытке провести его контрабандой из Тбилиси в Россию в 2018 г. Экспертиза подтвердила принадлежность клинка к ордену тамплиеров, на мече указаны место и время его изготовления: 1912–1923 гг. в американском Детройте (штат Мичиган). По словам руководителя управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО Дениса Проценко, передача меча, принадлежавшего рыцарю ордена тамплиеров, является одним из результатов взаимодействия с правоохранительными органами. Она прошла накануне.

По данным Минкультуры, за 2020 г. его территориальные управления приняли на временное хранение 2500 конфискованных предметов. Всего же российские музеи получили около 7500 экспонатов с учетом ранее переданных министерством культурных ценностей и артефактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных