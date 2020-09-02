Минкультуры России передаст меч тамплиера на хранение в один из музеев

Меч был конфискован при попытке провести его контрабандой из Тбилиси в Россию в 2018 г. Экспертиза подтвердила принадлежность клинка к ордену тамплиеров, на мече указаны место и время его изготовления: 1912–1923 гг. в американском Детройте (штат Мичиган). По словам руководителя управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО Дениса Проценко, передача меча, принадлежавшего рыцарю ордена тамплиеров, является одним из результатов взаимодействия с правоохранительными органами. Она прошла накануне.