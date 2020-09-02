Минкультуры России передаст меч тамплиера на хранение в один из музеев
Меч тамплиера, конфискованный судебными приставами в Северной Осетии – Алании, Министерство культуры России передаст в один из государственных музеев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Конфискованный ритуальный масонский меч ордена тамплиеров принят на временное хранение в Минкультуры России. В дальнейшем департамент музеев и внешних связей ведомства организует передачу артефакта 1923 г. в один из государственных музеев на постоянное хранение и экспонирование», – сообщили в пресс-службе.
Меч был конфискован при попытке провести его контрабандой из Тбилиси в Россию в 2018 г. Экспертиза подтвердила принадлежность клинка к ордену тамплиеров, на мече указаны место и время его изготовления: 1912–1923 гг. в американском Детройте (штат Мичиган). По словам руководителя управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО Дениса Проценко, передача меча, принадлежавшего рыцарю ордена тамплиеров, является одним из результатов взаимодействия с правоохранительными органами. Она прошла накануне.
По данным Минкультуры, за 2020 г. его территориальные управления приняли на временное хранение 2500 конфискованных предметов. Всего же российские музеи получили около 7500 экспонатов с учетом ранее переданных министерством культурных ценностей и артефактов.