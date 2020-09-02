«Коммерсантъ» назвал формат обучения в школах регионов России во время выборов

По данным издания, в школах в Воронежской и Липецкой областях, где будут избирательные участки, учеников переведут на дистанционное обучение. В школах Иркутской области проведут занятия на свежем воздухе, а в Пермском крае отправят школьников на короткие каникулы. В Ямало-Ненецком автономном округе каждая школа будет работать по индивидуальному плану.