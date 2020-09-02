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«Коммерсантъ» назвал формат обучения в школах регионов России во время выборов

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В Минпросвещения не дали никаких общих инструкций по организации учебного процесса в школах в дни выборов – с 11 по 13 сентября, поэтому регионы будут решать самостоятельно, как «развести» школьников и избирателей с целью соблюдения эпидемиологической безопасности, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в школах в Воронежской и Липецкой областях, где будут избирательные участки, учеников переведут на дистанционное обучение. В школах Иркутской области проведут занятия на свежем воздухе, а в Пермском крае отправят школьников на короткие каникулы. В Ямало-Ненецком автономном округе каждая школа будет работать по индивидуальному плану.

«В большинстве из них решили не прерывать учебный процесс, но вывести учеников на улицу», – отмечает газета.

При этом в Тамбовской области 11 сентября решили «развести» школьников и избирателей через разные входы. В ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с решениями пока не определились, но склонны провести «внеклассные оздоровительные мероприятия».

С 11 по 13 сентября пройдут выборы в 41 из 83 регионов. В том числе состоятся довыборы депутатов Госдумы, выборы 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний и депутатов гордум в 22 столицах субъектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных