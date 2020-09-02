«Коммерсантъ» назвал формат обучения в школах регионов России во время выборов
В Минпросвещения не дали никаких общих инструкций по организации учебного процесса в школах в дни выборов – с 11 по 13 сентября, поэтому регионы будут решать самостоятельно, как «развести» школьников и избирателей с целью соблюдения эпидемиологической безопасности, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в школах в Воронежской и Липецкой областях, где будут избирательные участки, учеников переведут на дистанционное обучение. В школах Иркутской области проведут занятия на свежем воздухе, а в Пермском крае отправят школьников на короткие каникулы. В Ямало-Ненецком автономном округе каждая школа будет работать по индивидуальному плану.
«В большинстве из них решили не прерывать учебный процесс, но вывести учеников на улицу», – отмечает газета.
При этом в Тамбовской области 11 сентября решили «развести» школьников и избирателей через разные входы. В ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с решениями пока не определились, но склонны провести «внеклассные оздоровительные мероприятия».
С 11 по 13 сентября пройдут выборы в 41 из 83 регионов. В том числе состоятся довыборы депутатов Госдумы, выборы 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний и депутатов гордум в 22 столицах субъектов.