Прощание с актером Борисом Клюевым состоится 4 сентября

1 сентября народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Он родился 13 июля 1944 г. в Москве. После окончания ВТУ им. М.С.Щепкина в 1969 г. был приглашен в Малый театр, где играл до середины 2010-х гг. Он сыграл более чем в 60 спектаклях и снялся в более 100 кино- и телефильмах. Среди его наиболее известных работ – роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.