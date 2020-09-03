Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение

По версии следствия, в 1994 г. между Быковым и членом его преступной группировки Александром Наумовым произошел конфликт из-за раздела денег. Через сутки перед машиной, где ехал Быков, произошел взрыв. Бизнесмен посчитал, что это сделал Наумов вместе со своим близким приятелем Кириллом Войтенко, и решил их убить. С этой целью он обратился к Владимиру Татаренкову. 24 июля 1994 г. Наумов и Войтенко были расстреляны. В СК отметили, что в ходе допроса Татаренков подтвердил, что организовал убийство Войтенко и Наумова по просьбе Быкова. О задержании бизнесмена по подозрению в заказном убийстве стало известно 7 мая этого года.