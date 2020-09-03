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Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение

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Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение бизнесмену Анатолию Быкову, задержанному в мае по подозрению в заказном убийстве в 1994 г., сообщается на сайте СКР.

«Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», – следует из сообщения ведомства. При этом в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: об организации заказного убийства и руководстве преступным сообществом, заявили в СК.

По версии следствия, в 1994 г. между Быковым и членом его преступной группировки Александром Наумовым произошел конфликт из-за раздела денег. Через сутки перед машиной, где ехал Быков, произошел взрыв. Бизнесмен посчитал, что это сделал Наумов вместе со своим близким приятелем Кириллом Войтенко, и решил их убить. С этой целью он обратился к Владимиру Татаренкову. 24 июля 1994 г. Наумов и Войтенко были расстреляны. В СК отметили, что в ходе допроса Татаренков подтвердил, что организовал убийство Войтенко и Наумова по просьбе Быкова. О задержании бизнесмена по подозрению в заказном убийстве стало известно 7 мая этого года.

Анатолий Быков с 1997 по 2016 г. являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края, с 1998 по 2000 г. занимал должность председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода, а с 1994 по 2004 г. был его акционером. В 2002 г. Быкова приговорили к 6,5 года лишения свободы условно как заказчика убийства киллера Вилора Стругалова, в 2005 г. судимость была погашена досрочно, а четыре года спустя бизнесмен через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал у России €1000 за моральный ущерб и €25 000 в качестве возмещения судебных издержек.

Ранее по теме: Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных