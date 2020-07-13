Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом

Следствие считает, что Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп (ОПГ), в том числе после 1997 г. Как пояснили в Следственном комитете, он создавал устойчивые связи между ОПГ и условия для совершения преступлений, а также разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между ОПГ.