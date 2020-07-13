Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом
Бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края и экс-акционеру Красноярского алюминиевого завода Анатолию Быкову предъявили обвинение в причастности к руководству преступным сообществом, сообщил Следственный комитет.
«В ходе следствия получены доказательства его причастности к руководству преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ)», ‒ говорится в сообщении.
По мнению следователей, Быков как руководитель объединенных им преступных групп ввел определенные и единые для всех участников нормы поведения и санкции за их нарушения для поддержания внутренней дисциплины и обеспечения безопасности, конспирации.
Следствие считает, что Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп (ОПГ), в том числе после 1997 г. Как пояснили в Следственном комитете, он создавал устойчивые связи между ОПГ и условия для совершения преступлений, а также разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между ОПГ.
Ранее Быкову предъявили обвинение в организации убийства жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 г.
Анатолий Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 г. В 2002 г. Быков был осужден на 6,5 года лишения свободы условно за организацию убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Судимость была досрочно погашена в 2005 г.