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Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом

Ведомости

Бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края и экс-акционеру Красноярского алюминиевого завода Анатолию Быкову предъявили обвинение в причастности к руководству преступным сообществом, сообщил Следственный комитет.

 «В ходе следствия получены доказательства его причастности к руководству преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ)», ‒ говорится в сообщении.

По мнению следователей, Быков как руководитель объединенных им преступных групп ввел определенные и единые для всех участников нормы поведения и санкции за их нарушения для поддержания внутренней дисциплины и обеспечения безопасности, конспирации.

Следствие считает, что Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп (ОПГ), в том числе после 1997 г. Как пояснили в Следственном комитете, он создавал устойчивые связи между ОПГ и условия для совершения преступлений, а также разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между ОПГ.

Ранее Быкову предъявили обвинение в организации убийства жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 г.

Анатолий Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 г. В 2002 г. Быков был осужден на 6,5 года лишения свободы условно за организацию убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Судимость была досрочно погашена в 2005 г.

Ранее по теме: Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных