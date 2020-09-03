Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Правительство не поддержало законопроект об отмене транспортного налога

Ведомости

Правительство России не поддержало внесенный в Госдуму депутатами ЛДПР законопроект об отмене транспортного налога, пояснив, что это приведет к выпадению существенного объема доходов регионов, следует из документа, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

«По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 млрд руб. в год», – говорится в заключении правительства к законопроекту. Указывается, что способ компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов, предложенный авторами документа, не соответствует ряду принципов бюджетной системы России. «С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», – сказано в заключении правительства.

Депутаты ЛДПР предложили отменить транспортный налог, указав на его несправедливость. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что такой налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его использования или каких-либо еще характеристик. В итоге люди, которые пользуются машиной ежедневно, и те, кто почти не водят, платят одинаково. Кроме того, владельцы транспортных средств платят и акциз при покупке бензина, и ежегодный налог на транспорт, что приводит к двойному налогообложению, заявили депутаты со ссылкой на экспертов.

Компенсировать выпадающие доходы в ЛДПР предложили из федерального бюджета.

Ранее, в конце августа, аналогичный законопроект об отмене транспортного налога внесли депутаты «Единой России». По информации в базе нижней палаты парламента, документ находится на рассмотрении.

Минфин выступил против данной инициативы. В ведомстве пояснили, что транспортный налог в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов.

Ранее по теме: Минфин выступил против отмены транспортного налога

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных