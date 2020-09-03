Правительство не поддержало законопроект об отмене транспортного налога

Депутаты ЛДПР предложили отменить транспортный налог, указав на его несправедливость. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что такой налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его использования или каких-либо еще характеристик. В итоге люди, которые пользуются машиной ежедневно, и те, кто почти не водят, платят одинаково. Кроме того, владельцы транспортных средств платят и акциз при покупке бензина, и ежегодный налог на транспорт, что приводит к двойному налогообложению, заявили депутаты со ссылкой на экспертов.