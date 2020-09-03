Правительство не поддержало законопроект об отмене транспортного налога
Правительство России не поддержало внесенный в Госдуму депутатами ЛДПР законопроект об отмене транспортного налога, пояснив, что это приведет к выпадению существенного объема доходов регионов, следует из документа, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.
«По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 млрд руб. в год», – говорится в заключении правительства к законопроекту. Указывается, что способ компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов, предложенный авторами документа, не соответствует ряду принципов бюджетной системы России. «С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», – сказано в заключении правительства.
Депутаты ЛДПР предложили отменить транспортный налог, указав на его несправедливость. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что такой налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его использования или каких-либо еще характеристик. В итоге люди, которые пользуются машиной ежедневно, и те, кто почти не водят, платят одинаково. Кроме того, владельцы транспортных средств платят и акциз при покупке бензина, и ежегодный налог на транспорт, что приводит к двойному налогообложению, заявили депутаты со ссылкой на экспертов.
Компенсировать выпадающие доходы в ЛДПР предложили из федерального бюджета.
Ранее, в конце августа, аналогичный законопроект об отмене транспортного налога внесли депутаты «Единой России». По информации в базе нижней палаты парламента, документ находится на рассмотрении.
Минфин выступил против данной инициативы. В ведомстве пояснили, что транспортный налог в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов.