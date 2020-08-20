Минфин выступил против отмены транспортного налога

«Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета», – подчеркнули в Минфине, отметив, что компенсация выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может привести «к росту цен практически на все товары».