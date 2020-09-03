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Кремль: контактов между Путиным и Меркель в ближайшее время не запланировано

Ведомости

На ближайшее время контакты президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель не запланированы, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Правительство Германии 2 сентября заявило об обнаружении в крови основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального яда из группы «Новичок». Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.

«Пока контактов между президентом и канцлером не было. Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет. Вы знаете, что они достаточно часто общаются по телефону, поэтому если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться», – сказал Песков журналистам. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул наличие дефицита информации о том, что стало причиной для утверждения немецкой стороной факта отравления Навального. «Пока мы этого не понимаем», – отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал высказывание замглавы Бундестага Вольфганга Кубикки в интервью Deutschlandfunk о наступлении «ледникового периода» в отношениях между Москвой и Берлином в случае, если со стороны России не последуют объяснения по ситуации с Навальным. «Вы знаете, и в Кремле, и на уровне наших медиков, и на уровне наших специалистов с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию. И нужно быть глухим, чтобы этого не слышать», – подчеркнул Песков.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего основателя ФБК доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем он впал в кому. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику «Шарите». По последним данным немецких врачей, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных