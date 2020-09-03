Кремль: контактов между Путиным и Меркель в ближайшее время не запланировано

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал высказывание замглавы Бундестага Вольфганга Кубикки в интервью Deutschlandfunk о наступлении «ледникового периода» в отношениях между Москвой и Берлином в случае, если со стороны России не последуют объяснения по ситуации с Навальным. «Вы знаете, и в Кремле, и на уровне наших медиков, и на уровне наших специалистов с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию. И нужно быть глухим, чтобы этого не слышать», – подчеркнул Песков.