Кремль: контактов между Путиным и Меркель в ближайшее время не запланировано
На ближайшее время контакты президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель не запланированы, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Правительство Германии 2 сентября заявило об обнаружении в крови основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального яда из группы «Новичок». Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.
«Пока контактов между президентом и канцлером не было. Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет. Вы знаете, что они достаточно часто общаются по телефону, поэтому если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться», – сказал Песков журналистам. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул наличие дефицита информации о том, что стало причиной для утверждения немецкой стороной факта отравления Навального. «Пока мы этого не понимаем», – отметил Песков.
Кроме того, представитель Кремля прокомментировал высказывание замглавы Бундестага Вольфганга Кубикки в интервью Deutschlandfunk о наступлении «ледникового периода» в отношениях между Москвой и Берлином в случае, если со стороны России не последуют объяснения по ситуации с Навальным. «Вы знаете, и в Кремле, и на уровне наших медиков, и на уровне наших специалистов с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию. И нужно быть глухим, чтобы этого не слышать», – подчеркнул Песков.
20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего основателя ФБК доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем он впал в кому. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику «Шарите». По последним данным немецких врачей, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.