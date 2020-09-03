Кириенко рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко переболел COVID-19 и не планирует делать прививку. Об этом он сообщил журналистам на фестивале «Таврида-арт», передает «Интерфакс».
«Я не вакцинировался, у меня все проще: перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались», ‒ сказал Кириенко.
Не планирует делать прививку от COVID-19 и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переболел коронавирусом в мае. Инфекция была также обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Ее разработал Центр им. Гамалеи. В конце августа Минздрав выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.