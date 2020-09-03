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Кириенко рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции

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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко переболел COVID-19 и не планирует делать прививку. Об этом он сообщил журналистам на фестивале «Таврида-арт», передает «Интерфакс».

«Я не вакцинировался, у меня все проще: перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались», ‒ сказал Кириенко.

Не планирует делать прививку от COVID-19 и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переболел коронавирусом в мае. Инфекция была также обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Ее разработал Центр им. Гамалеи. В конце августа Минздрав выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных