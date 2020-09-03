Кириенко рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции

Не планирует делать прививку от COVID-19 и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переболел коронавирусом в мае. Инфекция была также обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.