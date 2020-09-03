Защита Ефремова перевела по рублю трем потерпевшим по делу о ДТП
Защита актера Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по делу о ДТП по одному рублю, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.
«Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября», ‒ сказал Пашаев в Пресненском суде Москвы.
Иски на один рубль подали вдова, брат и младший сын скончавшегося после ДТП Сергея Захарова. По словам их адвоката Александра Добровинского, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.
При этом четвертый потерпевший Виталий Захаров заявил изначально иск в размере 6,5 млн руб., но позже увеличил требования до 7,3 млн руб. Прокурор просила суд удовлетворить его иск частично ‒ на 500 000 руб. На заседании 1 сентября потерпевшие заявили, что вернули отправленные каждому из них актером 200 000 руб., а Виталий Захаров уточнил, что снизил на эту сумму исковые требования. 1 сентября суд завершил исследование доказательств по делу актера Ефремова.
Ранее актер решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». Позже Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с Пашаевым.