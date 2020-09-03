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Защита Ефремова перевела по рублю трем потерпевшим по делу о ДТП

Ведомости

Защита актера Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по делу о ДТП по одному рублю, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

«Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября», ‒ сказал Пашаев в Пресненском суде Москвы.

Иски на один рубль подали вдова, брат и младший сын скончавшегося после ДТП Сергея Захарова. По словам их адвоката Александра Добровинского, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

При этом четвертый потерпевший Виталий Захаров заявил изначально иск в размере 6,5 млн руб., но позже увеличил требования до 7,3 млн руб. Прокурор просила суд удовлетворить его иск частично ‒ на 500 000 руб. На заседании 1 сентября потерпевшие заявили, что вернули отправленные каждому из них актером 200 000 руб., а Виталий Захаров уточнил, что снизил на эту сумму исковые требования. 1 сентября суд завершил исследование доказательств по делу актера Ефремова.

Ранее актер решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». Позже Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с Пашаевым.

Ранее по теме: Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных