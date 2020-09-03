Защита Ефремова перевела по рублю трем потерпевшим по делу о ДТП

При этом четвертый потерпевший Виталий Захаров заявил изначально иск в размере 6,5 млн руб., но позже увеличил требования до 7,3 млн руб. Прокурор просила суд удовлетворить его иск частично ‒ на 500 000 руб. На заседании 1 сентября потерпевшие заявили, что вернули отправленные каждому из них актером 200 000 руб., а Виталий Захаров уточнил, что снизил на эту сумму исковые требования. 1 сентября суд завершил исследование доказательств по делу актера Ефремова.