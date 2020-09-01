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Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

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Суд завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. 3 сентября состоятся прения сторон, сообщает ТАСС из-зала суда.

«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем 3 сентября на 10.00 мск», ‒ постановила судья.

Старший сын погибшего в ДТП потребовал восемь лет колонии для Ефремова

Ранее суд изучил видеозаписи с места ДТП, а также заслушал показания свидетелей, в частности Ильи Бабикова, который вместе с другом вывел актера Михаила Ефремова с водительского сиденья сразу после аварии. В суде также выступил другой свидетель ‒ Теван Бадасян, который заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий Захаров потребовал от суда назначить артисту не менее восьми лет реального лишения свободы.

18 августа потерпевшие в ходе судебного процесса заявили гражданские иски о компенсации морального вреда. Трое потерпевших – вдова, один из сыновей и брат погибшего – заявили солидарный иск общей суммой один рубль. Виталий Захаров заявил изначально иск в размере 6,5 млн руб., но позже увеличил требования до 7,3 млн руб. Потерпевшие также заявили 1 сентября на заседании суда, что вернули отправленные каждому из них актером 200 000 руб., а Захаров уточнил, что снизил на эту сумму исковые требования.

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, но потом отказался от своих слов. Признание вины позднее он объяснил похмельем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных