Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

Ранее суд изучил видеозаписи с места ДТП, а также заслушал показания свидетелей, в частности Ильи Бабикова, который вместе с другом вывел актера Михаила Ефремова с водительского сиденья сразу после аварии. В суде также выступил другой свидетель ‒ Теван Бадасян, который заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий Захаров потребовал от суда назначить артисту не менее восьми лет реального лишения свободы.