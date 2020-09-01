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Старший сын погибшего в ДТП потребовал восемь лет колонии для Ефремова

Ведомости

Старший сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Виталий Захаров потребовал от суда назначить артисту не менее восьми лет реального лишения свободы, передает «Интерфакс» из зала суда.

Представитель Захарова адвокат Сергей Аверцев зачитал на судебном заседании заявление старшего сына погибшего. «Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить его к реальному сроку лишения свободы и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок не менее 8 лет», – говорится в нем. По мнению адвоката, потерпевшие вызывают у подсудимого только раздражение.

18 августа потерпевшие в ходе судебного процесса заявили гражданские иски о компенсации морального вреда. Трое потерпевших – вдова, один из сыновей и брат погибшего – заявили солидарный иск общей суммой один рубль. Виталий Захаров заявил изначально иск в размере 6,5 млн руб., но позже увеличил требования до 7,3 млн руб. Потерпевшие также заявили 1 сентября на заседании суда, что вернули отправленные каждому из них актером 200 000 руб., а Захаров уточнил, что снизил на эту сумму исковые требования.

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов, признание вины он позже объяснил похмельем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных