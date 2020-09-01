Ефремов назвал фейком видео с места ДТП

Ранее свидетель по делу Илья Бабиков рассказал, что вместе с другом вывел Ефремова с водительского сиденья сразу после ДТП на Садовом кольце, другой свидетель Теван Бадасян заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Сам Ефремов допускает, что мог не находиться на водительском месте при ДТП, и попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла, однако судья отказалась принять ходатайство. Еще один свидетель также указал на то, что в момент аварии Ефремов находился на пассажирском сиденье.