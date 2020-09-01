Ефремов назвал фейком видео с места ДТП
Актер Михаил Ефремов во время судебного заседания назвал фейком видео, на котором видно, как его выводят с водительского сидения автомобиля сразу после ДТП, передает ТАСС из Пресненского суда, где проходит процесс по делу артиста.
«Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», – сказал Ефремов.
Как пишет агентство, свидетель Светлана Набокина заявила, что сняла видео на телефон сразу после ДТП. На нем видно, как Ефремова выводят из машины сразу после аварии. Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении этого видеоролика к материалам дела, что и было сделано судьей Еленой Абрамовой.
Ранее свидетель по делу Илья Бабиков рассказал, что вместе с другом вывел Ефремова с водительского сиденья сразу после ДТП на Садовом кольце, другой свидетель Теван Бадасян заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Сам Ефремов допускает, что мог не находиться на водительском месте при ДТП, и попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла, однако судья отказалась принять ходатайство. Еще один свидетель также указал на то, что в момент аварии Ефремов находился на пассажирском сиденье.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов. Его адвокат объяснил это тем, что актер первоначально «ничего не понимал».