В Госдуме сообщили о подготовке к открытию границ с Белоруссией
Россия готовится снять запрет на пересечение границы с Белоруссией уже в сентябре, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников, пишет газета «Известия».
По словам депутата, Москва и Минск уже провели предварительные переговоры по этому вопросу. «И уже в ближайшее время будет принято решение об открытии границы с Белоруссией и возобновлении регулярных авиаперевозок», – сказал Калашников.
Зампред комитета Виктор Водолацкий уточнил изданию, что окончательное решение об открытии границы будет приниматься в рамках визита действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, который состоится в ближайшие две недели. «В ходе переговоров будет затронут этот вопрос, будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии», – пояснил Водолацкий.
Ранее «БелТА» сообщило, что российский премьер Михаил Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он заверил, что сотрудничество будет происходить на основе принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Сейчас через Белоруссию ходят транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.