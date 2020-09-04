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В Госдуме сообщили о подготовке к открытию границ с Белоруссией

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Россия готовится снять запрет на пересечение границы с Белоруссией уже в сентябре, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников, пишет газета «Известия».

По словам депутата, Москва и Минск уже провели предварительные переговоры по этому вопросу. «И уже в ближайшее время будет принято решение об открытии границы с Белоруссией и возобновлении регулярных авиаперевозок», – сказал Калашников.

Зампред комитета Виктор Водолацкий уточнил изданию, что окончательное решение об открытии границы будет приниматься в рамках визита действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, который состоится в ближайшие две недели. «В ходе переговоров будет затронут этот вопрос, будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии», – пояснил Водолацкий.

Ранее «БелТА» сообщило, что российский премьер Михаил Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он заверил, что сотрудничество будет происходить на основе принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Со страной было приостановлено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Сейчас через Белоруссию ходят транзитные поезда РЖД из российских городов в Калининградскую область. Их движение было возобновлено с 1 июля.

Ранее по теме: Мишустин заявил о прогрессе в вопросах экономической интеграции с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных