В Госдуме сообщили о подготовке к открытию границ с Белоруссией

Ранее «БелТА» сообщило, что российский премьер Михаил Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он заверил, что сотрудничество будет происходить на основе принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с президентом России Владимиром Путиным.