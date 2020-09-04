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Онищенко высказался против штрафов для родителей курящих детей

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал неэффективным способ борьбы с курением среди школьников через наложение штрафов на их родителей. Об этом он заявил в интервью «Радио Sputnik».

«Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет», – сказал Онищенко, добавив, что курение – это наркомания и человек с такой зависимостью болен.

Еще одним способом борьбы с курением, помимо лечения, является ограничение доступности табака, считает Онищенко. По его словам, нужно увеличить цену на табачные изделия в стране.

Депутат добавил, что российские школьники начинают регулярно курить в 14–15 лет и причина этого кроется в отношениях в семье. Так, толерантно к употреблению табака относятся дети, родители которых сами курят, пояснил Онищенко.

Ранее, 7 августа, президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает альтернативные средства потребления никотина к сигаретам. Теперь на такую продукцию распространяются все соответствующие запреты. Введение подобной инициативы было мотивировано ростом популярности электронных курительных изделий среди детей и молодежи.

Ранее по теме: СМИ узнали о планах Минздрава запретить ароматизаторы в сигаретах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных