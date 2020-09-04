Онищенко высказался против штрафов для родителей курящих детей
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал неэффективным способ борьбы с курением среди школьников через наложение штрафов на их родителей. Об этом он заявил в интервью «Радио Sputnik».
«Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет», – сказал Онищенко, добавив, что курение – это наркомания и человек с такой зависимостью болен.
Еще одним способом борьбы с курением, помимо лечения, является ограничение доступности табака, считает Онищенко. По его словам, нужно увеличить цену на табачные изделия в стране.
Депутат добавил, что российские школьники начинают регулярно курить в 14–15 лет и причина этого кроется в отношениях в семье. Так, толерантно к употреблению табака относятся дети, родители которых сами курят, пояснил Онищенко.
Ранее, 7 августа, президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает альтернативные средства потребления никотина к сигаретам. Теперь на такую продукцию распространяются все соответствующие запреты. Введение подобной инициативы было мотивировано ростом популярности электронных курительных изделий среди детей и молодежи.